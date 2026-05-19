В Туапсе собрали более 31 тысячи кубометров загрязненного грунта

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки БПЛА. Всего собрано и вывезено более 31 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе участвуют 510 человек. Специалистами задействовано 74 единицы техники, в том числе от МЧС России.

По данным на 18 мая, было собрано 30,8 тыс. куб. м замазученного грунта и водомазутной смеси. В работах участвовали 365 человек и было задействовано 75 единиц техники.

Алина Зорина