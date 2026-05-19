Летом в Анапе будут работать 1,6 тысячи отелей и гостиниц

В летнем сезоне в Анапе откроются 1,6 тыс. средств размещения, об этом сообщила глава города Светлана Маслова. По ее словам, в муниципалитете продолжается подготовка пляжей и инфраструктуры к курортному периоду.

Светлана Маслова заявила, что 1,6 тыс. отелей и гостиниц вмещают в себя более 180 тыс. мест. Для детей летом 2026 года откроются 26 здравниц с коечной емкостью порядка 23 тыс. койко-мест.

В настоящее время в Анапе уровень бронирования на лето составляет около 40%. Мэр города подчеркнула, что местные власти ожидают рост показателей в преддверии сезона.

«Основные силы сейчас брошены на восстановление песчаных пляжей. Продолжается работа по формированию незагрязненного слоя песка»,— сказала Светлана Маслова.

Накануне в интервью «Ъ-Кубань» глава администрации Анапы Светлана Маслова сообщила, что отдых на курорте является безопасным.

София Моисеенко