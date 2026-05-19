Politico: Венгрия начнет переговоры о вступлении Украины в ЕС в ближайшие недели

Венгрия может в ближайшие недели поддержать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщило Politico со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, это подтверждают консультации Будапешта и Киева о восстановлении прав закарпатских венгров.

Накануне глава МИД Венгрии Анита Орбан звонила министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге. «Шаг Венгрии по началу переговоров с Киевом о правах венгерских меньшинств на Украине - это сигнал о том, что Будапешт, вероятно, в ближайшие недели поддержит начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС»,— сказала госпожа Орбан.

При этом чиновники в разговоре с Politico предостерегли от ожиданий скорых переговоров по этому вопросу. Они назвали «немного оптимистичными» предположения, что контакты о вступлении Украины в ЕС могут начаться на следующей неделе на Совете по общим вопросам. «Я действительно думаю, что есть возможность собрать первую группу, однако она будет очень ограничена»,— уточнил один из собеседников издания.

Против вступления Украины в ЕС выступал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На выборах в мае победу одержал его оппонент — лидер партии «Тиса» Петера Мадьяра. Обеспечение прав закарпатских венгров на Украине — одно из условий нового правительства для того, чтобы страна одобрила вступление Украины в ЕС. Кроме того, Венгрия отказалась поставлять оружие украинской стороне.