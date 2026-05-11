В Венгрии назвали условие для поддержки членства Украины в ЕС

Новое правительство Венгрии не поддержит вступление Украины в Евросоюз без выполнения Киевом строгих условий. Об этом заявила Анита Орбан на парламентских слушаниях по кандидатурам на министерские посты, передает Index. Ранее премьер-министр Петер Мадьяр номинировал ее на пост главы МИД.

Обсуждать присоединение можно только на основе заслуг, со строгими условиями и четкими гарантиями, подчеркнула госпожа Орбан. Одним из условий она назвала уважение властями Украины прав венгров Закарпатья. По ее словам, отстаивание интересов Венгрии на этом направлении «не должно быть политическим фарсом» и требует серьезной дипломатической работы. Анита Орбан также заявила, что Венгрия не будет втянута в войну на Украине, не станет отправлять туда оружие и военнослужащих.

Парламент Венгрии избрал лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра премьер-министром 9 мая. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов, против высказались 54, один воздержался. После оглашения результатов голосования Петер Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии.