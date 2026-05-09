Петер Мадьяр избран премьер-министром Венгрии

Парламент Венгрии избрал лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра премьер-министром страны, следует из итогов голосования. На этом посту он сменил Виктора Орбана, бывшего премьером с 2010 года.

Петер Мадьяр

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Петер Мадьяр

«Парламент Венгрии 140 голосами "за", 54 голосами "против" и при одном воздержавшемся избрал Петера Мадьяра премьер-министром Венгрии»,--заявила спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.

После оглашения результатов голосования Петер Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии. Виктор Орбан со своей партией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» после 16 лет непрерывного правления уходит в оппозицию.

