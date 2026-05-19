На Кубани за три года не увеличилось число родов на дому

В Краснодарском крае в течение последних трех лет не зафиксировано увеличения числа родов на дому. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве здравоохранения. При этом точную статистику о количестве домашних родов ведомство не предоставляет.

Система родовспоможения края включает 48 медицинских организаций и 67 женских консультаций. В 2025 году медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в селах, поселках городского типа и малых городах с населением до 50 тыс. человек, получили более 320 тыс. женщин старше 18 лет.

В Минздраве подчеркивают, что роды на дому связаны с повышенными рисками для матери и ребенка, а действующая сеть учреждений обеспечивает доступность акушерской помощи.

Также в женских консультациях проводится разъяснительная работа о необходимости госпитализации. В случае родов вне медучреждения факт фиксируется, после чего мать и ребенок находятся под наблюдением врачей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что по состоянию на осень 2025 года более 400 тыс. жителей Краснодарский край прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья.

Нурий Бзасежев