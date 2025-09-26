Более 400 тысяч кубанцев прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья

Более 400 тыс. жителей Краснодарского края с начала 2025 года прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Медицинские осмотры позволяют выявлять потенциальные угрозы здоровью будущих родителей на ранних стадиях, предотвратить осложнения при планировании беременности, родах и восстановлении после них. Пройти обследование могут все жители Кубани от 18 до 49 лет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.

«Обследование проходит в несколько этапов. Сначала врач проводит первичный осмотр пациента и назначает необходимые анализы. Если возникают подозрения на отклонения, назначается дополнительное углубленное исследование и соответствующее лечение»,— заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Программа диспансеризации репродуктивного здоровья действует в регионе с 2024 года. За это время медосмотры прошли свыше 716 тыс. человек.

Алина Зорина