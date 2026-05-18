Ежегодную «Встречу выпускников КВН» перенесли из Екатеринбурга в Абхазию

Ежегодная игра «Встреча выпускников КВН» впервые с 2019 года пройдет в Сухуме (Абхазия) вместо Екатеринбурга, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (АМИК). «"Встреча выпускников КВН" может вновь состояться в 2027 году в Екатеринбурге, все зависит от того, насколько это будет интересно городу и какие поступят предложения»,— добавили в организации.

Впервые «Встреча выпускников КВН» в Екатеринбурге прошла в сентябре 2019 года по договоренности на тот момент губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и президента клуба Александра Маслякова. В той игре приняли участие команды «Уральские пельмени» с Сергеем Светлаковым, «Город Пятигорск» и «Сборная Камызякского края» (последняя одержала победу). В последней «Встрече выпускников КВН» в Екатеринбурге в 2025 году третье место взяла команда «Четыре татарина» (Казань), второе — «Сборная МАИ» (Москва), первое — «Нарты из Абхазии» (Сухум).

В сентябре 2024 года в возрасте 82 лет скончался Александр Масляков, в марте 2025 года в отставку с должности губернатора ушел Евгений Куйвашев. Новый глава региона Денис Паслер после избрания в сентябре 2025 года подписал распоряжение об отмене проведения Кубка губернатора Свердловской области по КВН. Всего за шесть лет на проведение игр из областного бюджета потратили более 156 млн руб.: в 2021-м — 31 млн руб., в 2022-м — 40 млн руб., в 2023 — 20 млн руб., в 2024-м — 40 млн руб., в 2025-м — 26 млн руб.

Василий Алексеев