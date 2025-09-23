Паслер отменил проведение Кубка губернатора Свердловской области по КВН

Глава Среднего Урала Денис Паслер подписал распоряжение об отмене проведения в 2025 году Кубка губернатора Свердловской области по КВН, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кубок губернатора Свердловской области по КВН проводился с 2019 года, когда обязанности главы региона исполнял Евгений Куйвашев. Последнее распоряжение об организации и проведении Кубка было подписано 14 марта 2025 года первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым. В тот же день также был подписан документ о проведении в этом году игры-встречи выпускников КВН, которая проводится каждый год. Решения об отмене встречи на данный момент нет.

Напомним, Евгений Куйвашев спустя 12 лет руководства регионом оставил должность губернатора по собственному желанию 26 марта. Денис Паслер официально вступил в должность губернатора 16 сентября после победы на досрочных выборах.

Ирина Пичурина