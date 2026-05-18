США продлили разрешение на сделки с российской нефтью до 17 июня

Минфин США выдал лицензию на покупку российской нефти, погруженной на танкеры по состоянию на 17 апреля. Разрешение действует до 17 июня. Это следует из документа Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

США выпустили лицензию 13 марта, чтобы решить проблему дефицита нефти на мировых рынках после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Затем американский Минфин продлил действие документа до 16 мая. Более 10 стран попросили Минфин США продлить послабление санкций против российской нефти, сообщал глава ведомства Скотт Бессент.

По информации источника Reuters, об отсрочке Минфин США попросили несколько стран Персидского залива, поставки нефти в которые прервались из-за закрытия Ормузского пролива.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баррелям продлевают пропуск».