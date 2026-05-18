Баррелям продлевают пропуск

Власти США выдадут новую лицензию на сделки с российской нефтью, погруженной на танкеры, сроком на 30 дней. Срок действия предыдущего разрешения окончился 16 мая, и неопределенность относительно нового уже вызвала рост дисконтов на российское сырье и опасения сокращения экспорта в Индию. Российские поставки, вероятно, остаются необходимы для компенсации потерь ближневосточной нефти, которые к концу мая могут достичь 1 млрд баррелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Минфин США выдаст новую лицензию сроком на 30 дней на покупку российской нефти, погруженной на танкеры, сообщил в социальных сетях 18 мая министр финансов США Скотт Бессент. Он добавил, что лицензия поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать доставку сырья в страны, наиболее уязвимые в энергетическом отношении.

Кроме того, отметил господин Бессент, лицензия позволит перенаправить существующие поставки, уменьшив возможности Китая накапливать купленную с дисконтом нефть. По его словам, по мере необходимости США готовы предоставить конкретные лицензии отдельным странам. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США на вечер 18 мая новую лицензию не опубликовало.

Это станет уже четвертой лицензией, предоставленной США на сделки с российской нефтью после начала военных действий на Ближнем Востоке. Третья разрешала до 16 мая сделки c российскими нефтью и нефтепродуктами, погруженными на танкеры до 17 апреля. Из-под действия лицензии были выведены лица из Ирана, КНДР, с Кубы и из новых российских регионов. Под прошлую лицензию могли попасть до 40–50 млн баррелей российского сырья и нефтепродуктов, подсчитывали аналитики (см. “Ъ” от 20 апреля).

По оценкам Kpler, на 8 мая совокупные потери поставок нефти из Ближнего Востока достигли 782 млн баррелей, и ожидается, что к концу мая показатель увеличится до 1 млрд баррелей.

Мировые запасы нефти на суше с конца марта сократились на 60 млн баррелей, почти до 3 млрд баррелей, подсчитывали аналитики.

По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), морской экспорт нефти из РФ в апреле вырос на 7,6% год к году, до 3,949 млн б/с, максимума за полгода. Хотя по ключевым направлениям отмечалось снижение. Так, экспорт в Индию сократился на 29% к марту, до 1,029 млн б/с, в Китай — на 8%, до 964 тыс. б/с. Но в CAS указывают, что эти цифры могут быть пересмотрены в сторону увеличения, поскольку большие объемы сырья направлялись в перевалочные центры, такие как Сингапур (444 тыс. б/с) и Египет (707 тыс. б/с).

Александр Новак, вице-премьер, об интересе к российской нефти в марте 2026 года, ТАСС: «Очевидно, что сегодня большие неопределенности, связанные с событиями на Ближнем Востоке... Сегодня рынок реагирует».

Руководитель центра аналитики российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин обращает внимание, что дисконт на российскую нефть 11–17 мая расширился примерно на $3, до $21 за баррель, что могло быть связано в том числе с опасениями относительно лицензии. По данным агентства Argus, дисконт на сорт Urals в балтийских портах за неделю к 8 мая вырос на $1,40, до $23,25 за баррель (FOB Приморск/Усть-Луга). Стоимость Urals снизилась на $14,68, до $81,26 за баррель. Давление на цену, указывают аналитики, оказывает ослабление спроса в Индии, где НПЗ стремились максимально нарастить закупки нефти из РФ до окончания действия лицензии 16 мая.

Объем поставок российской нефти в Индию после истечения срока действия лицензии 16 мая остается неопределенным, но страна, вероятно, продолжит импорт, передавало ранее Argus 18 мая со ссылкой на брифинг представителя Министерства нефти Индии Суджаты Шарма. Хотя, по оценкам Kpler, даже без учета выдачи новой лицензии поставки российской нефти в Индию по итогам мая могут составить до 2,1 млн б/с. Это соответствует объемам экспорта в Индию до декабря 2025 года (1,5–2 млн б/с), когда США ввели блокирующие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

До решения Вашингтона аналитики допускали снижение индийского импорта после завершения действия лицензии. Так, портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин оценивал возможное сокращение поставок в Индию примерно до 1,5 млн б/с. Прежнее разрешение со стороны США, отмечает он, позволило индийским НПЗ нарастить закупки российского сырья почти вдвое. Но, добавляет аналитик, сейчас сложно однозначно определить главный драйвер этого увеличения — непосредственно лицензию или же общую конъюнктуру мирового рынка. Эксперт Финансового университета Игорь Юшков полагает, что Индия и Китай сохранят существенные закупки российской нефти в условиях нестабильности поставок с Ближнего Востока.

Ольга Озембловская