Загрузка поездов в Крым на ближайшие две недели составила 52%

Спрос на железнодорожные перевозки в Крым в летнем сезоне 2026 года сохраняется на уровне прошлого года. В компании «Гранд Сервис Экспресс» рассказали «Ъ-Кубань», что средняя загрузка поездов, следующих на полуостров в ближайшие две недели, составляет 52%.

По данным перевозчика, в курортный сезон 2025 года поезда «Таврия» перевезли почти 3 млн пассажиров. В 2026 году компания ожидает сохранения пассажиропотока с возможным небольшим ростом.

В этом сезоне перевозчик оптимизировал маршрутную сеть. Количество круглогодичных поездов увеличили до 11, а число групп беспересадочных вагонов — до пяти. Всего летом на полуостров будут курсировать 20 пар поездов, включая девять сезонных составов.

Также выросло количество регионов, через которые проходят маршруты «Таврии». Сейчас поезда следуют через 48 субъектов страны.

Для увеличения провозных мощностей компания продолжает обновлять подвижной состав. В 2026 году перевозчик планирует приобрести 80 новых вагонов, почти половину из которых уже получил. В компании отметили, что летом во все составы включают максимально возможное количество вагонов, а также увеличивают частоту курсирования поездов на наиболее востребованных направлениях.

В туристический сезон количество предложенных пассажирских мест составит 2,7 млн. При этом наибольший спрос фиксируют на направлениях Москва—Симферополь, Краснодар—Симферополь, Санкт-Петербург—Симферополь и Москва—Евпатория.

Наиболее востребованными остаются поезда №17/18 и №167/168 Москва—Симферополь, которые с апреля 2026 года перевели на ускоренный график. Время в пути из Москвы до Симферополя сократилось до 29 часов 40 минут. Высокий спрос также сохраняется на поезд №91/92 Москва—Севастополь.

По информации перевозчика, среди проданных билетов 59% приходятся на плацкартные вагоны, 39,5% — на купе, 1,4% — на СВ и 0,1% — на вагоны класса люкс.

«Ъ-Кубань» писал, что после приостановки движения по Крымскому мосту в пути задерживаются восемь поездов, следующих в Симферополь, Севастополь и Евпаторию. Составы отправились из Санкт-Петербурга, Адлера, Минеральных Вод и Москвы. Минимальное время задержки составляет 4,5 часа, максимальное достигает 7,5 часа.

Мария Удовик