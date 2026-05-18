В сторону Крыма и обратно задерживаются около 20 поездов

Около 20 поездов задерживаются в сторону Республики Крым и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

По данным на 14:00 мск, после приостановки движения по Крымскому мосту в пути задерживаются восемь поездов, следующих в Симферополь, Севастополь и Евпаторию. Составы отправились из Санкт-Петербурга, Адлера, Минеральных Вод и Москвы. Минимальное время задержки составляет 4,5 часа, максимальное достигает 7,5 часа.

Из Симферополя, Евпатории и Севастополя опаздывают десять поездов. Они направляются в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Мурманск. Минимальное время задержки составляет 2,5 часа, максимальное — 9,5 часа.

По данным перевозчика, пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, будут обеспечены питанием и водой. Время задержки в пути может измениться.

«Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина