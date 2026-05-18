Стармер не намерен уходить с поста премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не планирует уходить в отставку. О том, что он намерен покинуть пост, 17 мая сообщала Daily Mail со ссылкой на источник.

«Я сосредоточен на работе, которую мне поручили, а именно на служении своей стране и выполнении своих обязанностей премьер-министра»,— заявил Кир Стармер в штаб-квартире Лейбористской партии (цитата по Reuters).

Daily Mail писала со ссылкой на источники в британском правительстве, что господин Стармер решил уйти в отставку из-за «сложившейся политической обстановки». По итогам муниципальных выборов в Великобритании 7 мая правящая Лейбористская партия потеряла более 1,5 тыс. мандатов. После этого более 80 парламентариев-лейбористов — 20% фракции — призвали Кира Стармера уйти в отставку. В отставку подали несколько членов британского правительства, в том числе глава Минздрава Уэс Стритинг.

После проигрыша Лейбористской партии на местных выборах Кир Стармер заявлял, что планирует оставаться на посту в общей сложности 10 лет. Вице-премьер Великобритании, министр юстиции Дэвид Лэмми подтвердил, что премьер не планирует покидать пост. Кир Стармер стал премьер-министром в июле 2024 года.

