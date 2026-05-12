Кир Стармер не сдается без боя

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжает упорно держаться за свое кресло, несмотря на растущую критику однопартийцев и ряд отставок в кабинете. Причиной новой волны недовольства стали удручающие для лейбористов результаты муниципальных выборов: они потеряли более 1,5 тыс. мандатов в местных советах. Несколько членов правительства уже ушли в отставку, а число депутатов-лейбористов, желающих отставки премьера, превысило необходимый порог для инициирования процедуры смены лидера партии. Сам Стармер заявил, что не намерен сдаваться без боя.

Фото: Jack Taylor / Reuters, Jack Taylor / File Photo / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Менее чем за два года у власти британский премьер пережил уже два серьезных кризиса и теперь на полном ходу влетел в третий. Сначала его кабинет дал трещину из-за скандала с его правой рукой Анджелой Райнер, которая не уплатила часть налога на недвижимость и была вынуждена покинуть пост вице-премьера. Затем сам Стармер едва не ушел в отставку из-за некогда назначенного им на пост посла Великобритании в США Питера Мендельсона, чьи связи с Джеффри Эпштейном всплыли на поверхность. Теперь его политическая карьера столкнулась с еще более серьезной проблемой — провалом лейбористов на муниципальных выборах.

Печальный для лейбористов исход голосования 7 мая, по итогам которого они потеряли статус крупнейшей политической силы в парламенте Уэльса, более 1,5 тыс. мандатов в муниципальных органах Англии и оппозиционное большинство в Шотландии, эксперты предрекали еще несколько месяцев назад. А вместе с ним — и последующий политический кризис. Призывы к Стармеру освободить пост начали раздаваться уже 8 мая, после первых подсчетов голосов. К 11 мая сформировалась многочисленная группа недовольных премьером. На этот же день была назначена его речь в общественном центре Coin Street.

В выступлении, которое СМИ окрестили «речью всей жизни», Стармер признал свои ошибки, но отказался уходить в отставку, сочтя, что это погрузит страну в хаос, и пообещав ряд изменений, включая возвращение Великобритании «в сердце Европы».

Однако его слова не нашли должного отклика внутри партии. На протяжении всего дня депутаты Палаты общин от лейбористов один за другим публично призывали премьера покинуть пост. По данным СМИ, уже к вечеру их число достигло 81 из 403 (20% фракции) — необходимый минимум для инициирования процедуры смены лидера Лейбористской партии. По данным The Times, 12 мая этот порог был преодолен, но процедуру так и не запустили.

В тот же день состоялось закрытое заседание «четверки» ведущих министров кабинета и самого премьера. На нем присутствовали глава Форин-офиса Иветт Купер, министр внутренних дел Шабана Махмуд, министр труда Пэт Макфадден и канцлер казначейства Рейчел Ривз. Встреча продолжалась несколько часов, и вместо слов поддержки Стармер был вынужден выслушать аргументы в пользу его добровольного ухода. За такой сценарий, по данным The Guardian, выступали Купер и Махмуд. Но премьер-министр ответил отказом.

Тем не менее к этому дню уход Стармера воспринимался как вопрос времени, а колумнисты начали сравнивать его действия с поведением экс-премьера Бориса Джонсона, который до последнего держался за кресло и игнорировал реальность. К моменту, когда 12 мая на Даунинг-стрит началось заседание кабинета министров, ожидания падения лидера лейбористов достигли пика.

Но они вновь не оправдались.

Еще до начала встречи младший министр по делам общин и местного самоуправления Миата Фанбулле заявила об отставке и призвала к смене руководства.

Ее примеру после заседания последовали министр по делам жертв и борьбы с насилием в отношении женщин Алекс Дэвис-Джонс и министр по вопросам охраны правопорядка Джесс Филлипс.

Одновременно активизировались и сторонники премьера, которые говорили об устойчивости Стармера и о том, что сейчас не время менять лидера. Среди них были министр по делам бизнеса Питер Кайл и министр технологий Лиз Кендалл.

Многочисленные утечки с заседания показали, что Стармер упорно твердил, что остается. В заявлении по итогам встречи ни слова не говорилось об обсуждении его отставки. По официальной версии, заседание было посвящено «планированию на случай непредвиденных обстоятельств, направленному на защиту британского народа и бизнеса от последствий продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке», а также предстоящей тронной речи короля Карла III 13 мая.

В Великобритании уже называют имена потенциальных преемников Стармера. Среди них чаще других упоминаются министр здравоохранения Уэс Стритинг — его называют инициатором сбора подписей за отставку премьера, и мэр Большого Манчестера Энди Бернем, который 12 мая неожиданно прибыл в Лондон. Бернема, по данным The Guardian, поддерживает Анджела Райнер, отказавшаяся от собственных амбиций из-за неурегулированного налогового разбирательства. В Палате общин параллельно развернули кампанию в поддержку Стармера. За него, по данным СМИ, выступают более 100 депутатов.

Ситуация вокруг премьера представляет собой идеальный шторм, по итогам которого возможны три основных сценария: немедленный уход Стармера, плавная передача им полномочий осенью 2026 года или сохранение статус-кво. В прежних кризисных ситуациях премьеру удавалось устоять под напором недовольных им однопартийцев. Хватит ли ему сил на этот раз, станет ясно в ближайшие дни.

Вероника Вишнякова