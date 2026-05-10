Стармер отверг призывы к отставке после проигрыша его партии на местных выборах

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что рассчитывает оставаться на посту в общей сложности 10 лет. Несколько законодателей-лейбористов призвали его уйти в отставку после проигрыша партии на местных выборах, которые прошли на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Hannah McKay / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Hannah McKay / Reuters

«Я не собираюсь отказываться от работы, на которую был избран в июле 2024 года. Я не собираюсь погружать страну в хаос»,— сказал господин Стармер The Observer.

Кир Стармер подтвердил, что планирует возглавить Лейбористскую партию на следующих всеобщих выборах и намерен отработать полный второй срок. В Британии премьер-министр избирается на пять лет. Количество сроков не ограничено.

На выборах в парламент Шотландии Лейбористская партия получила 17 из 129 мест в парламенте, уступив Шотландской национальной партии с 58 мандатами. В Уэльсе партия Кира Стармера опустилась на третье место.

О политической ситуации в стране — в материале «Ъ» «Британия требует Reform».