Министр здравоохранения Великобритании будет бороться за место лидера лейбористов

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг ушел в отставку со своего поста. Об этом сообщают все ведущие британские медиа, включая Sky News. Теперь ничто не мешает ему побороться за пост лидера Лейбористской партии и, как следствие, премьер-министра страны.

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг

Фото: Jaimi Joy / Reuters Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг

Отставка господина Стритинга не стала неожиданностью. Он был одним из лидеров внутрипартийного восстания против премьер-министра страны Кира Стармера. Его же называли одним из наиболее вероятных политиков, которые могут сменить сэра Кира и во главе партии, и во главе правительства.

Вчера утром господин Стритинг встретился с премьер-министром, надеясь уговорить покинуть свой пост. Встреча продолжалась 16 минут и закончилась ничем. После этого близкие к министру здравоохранения люди сообщили газетам, что он подаст в отставку уже в четверг. Что и произошло.

Пока господин Стритинг был членом кабинета, он не мог открыто выступить против премьер-министра. Теперь же это препятствие снято. По действующим правилам для выборов нового лидера партии необходимо, чтобы действующий член парламента от лейбористов официально выдвинул свою кандидатуру и затем получил поддержку 20% членов лейбористской фракции в парламенте. В нынешнем случае это 81 человек.

При этом по состоянию на вчерашний день 94 парламентария-лейбориста публично высказались за отставку нынешнего лидера партии. Это делает проведение выборов делом решенным. Это, разумеется, не гарантирует победы господину Стритингу, тем более что список кандидатов на пост лидера партии будет, скорее всего, расти.

Николай Зубов