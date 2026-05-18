Британский вице-премьер Лэмми опроверг сообщения об отставке Стармера

Вице-премьер Великобритании, министр юстиции Дэвид Лэмми заявил, что премьер-министр Кир Стармер предан своей работе и не собирается уходить в отставку. Об этом господин Лэмми сообщил в интервью телеканалу Sky News.

«На данный момент нет никакой борьбы за власть. Есть его (Кира Стармера. — “Ъ”) решимость работать на благо британского народа, ускорить темпы в ближайшие месяцы. Предстоит еще многое сделать», — отметил вице-премьер.

Дэвид Лэмми выразил «абсолютную уверенность» в том, что правительство продолжит работу. «Кир Стармер остается самым стойким человеком, которого я знаю в своей жизни. Я разговаривал с ним дважды вчера, — отметил вице-премьер. — Никаких сроков (для отставки премьер-министра. — “Ъ”) не будет».

Вчера Daily Mail сообщила со ссылкой на источник, что Кир Стармер планирует уйти в отставку по собственной инициативе. Утверждалось, что премьер уже сообщил о своих намерениях приближенным и определил график ухода с должности.

7 мая по результатам муниципальных выборов Лейбористская партия потеряла более 1,5 тыс. мандатов. После этого 92 парламентария-лейбориста — более 20% фракции — призвали Кира Стармера покинуть пост. Однако премьер-министр заявил, что пост не покинет, поскольку это погрузит страну в хаос. Несколько членов британского правительства подали в отставку.