В Ярославле оштрафовали перевозчика за передачу денег инспектору Ространснадзора

В Ярославле перевозчика ООО «Транском-Авто», руководитель которого дал взятку сотруднику Ространснадзора, привлекли к ответственности. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, коммерческой организации назначили штраф в размере 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что руководитель лично и через посредников в несколько этапов передал 500 тыс. руб. представителю организации, занимающейся государственным автодорожным надзором. Средства передавались, как отметили в прокуратуре, за общее покровительство и непривлечение организации к ответственности.

По материалам проверки надзорного ведомства было возбуждено дело о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ч. 1 ст.19.28 КоАП РФ), по итогам рассмотрения которого организации назначили штраф.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году экс-заместителя главного государственного инспектора Восточного межрегионального управления Ространснадзора Алексея Кирьянова приговорили к 5 годам колонии строгого режима за получение взяток от перевозчиков. Одним из них был предприниматель Александр Баранов, которого следствие считало фактическим руководителем ООО «Транском-авто». Баранову в качестве наказания был назначен штраф в размере 4 млн руб.

Алла Чижова