Получавший взятки от ярославских перевозчиков инспектор транснадзора сел на 5 лет

Бывший заместитель главного государственного инспектора госавтодорнадзора Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора (МУГАДН) Ространснадзора Алексей Кирьянов признан виновным в получении взяток от перевозчиков. Приговор 6 июля вынес Ярославский районный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кирьянов

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Алексей Кирьянов

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как считало следствие, бывший инспектор Ространснадзора брал деньги за «общее покровительство». Общая сумма полученных взяток составила около 600 тыс. руб. Денежные средства инспектору передавали бывший директор АО «ПАТП-1» Алексей Власенко, заместитель директора «ПАТП-1» Антон Ильин, директор перевозчика ООО «Гирфтанс» Хасьятулла Гирфанов, предприниматель Александр Баранов, связанный с перевозчиком «Транском-авто».

Сам господин Кирьянов свою вину признавал. Прокуратура требовала приговорить бывшего инспектора Ространснадзора к 8 годам лишения свободы и к штрафу в 3 млн руб. Приговор Ярославского районного суда оказался чуть более мягким. Алексей Кирьянов получил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он на 4 года лишен права занимать должности в сфере государственного и муниципального управления. Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Иванов