Суд оставил в силе приговор ярославскому перевозчику-взяткодателю

Ярославский областной суд отклонил апелляционное представление прокуратуры на приговор Кировского районного суда индивидуальному предпринимателю Александру Баранову, признанному виновным в даче взятки и посредничестве во взяточничестве. Приговор в отношении бизнесмена вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль

«Ъ-Ярославль» сообщал, что следствие считало Александра Баранова фактическим руководителем перевозчика ООО «Транском-авто». Деньги господин Баранов за «общее покровительство» отдавал сотруднику Ространснадзора Алексею Кирьянову. Предприниматель в течение 11 месяцев передал в виде взяток 250 тыс. руб. за покровительство своей компании, в передаче еще 175 тыс. выступил в качестве посредника. После задержания в апреле 2022 года Баранов признал свою вину. Приговором Кировского районного суда ему назначено наказание в виде штрафа в 4 млн руб.

Прокуратура посчитала вынесенный приговор «чрезмерно мягким» и подала апелляцию. Однако суд решил, что назначенное наказание в виде штрафа соответствует требованиям закона, характеру и степени общественной опасности преступления, данным о личности осужденного и целям наказания.

Приговор был вынесен еще 8 июня, сейчас он вступил в силу. Подробнее об этом деле в материале «Ъ-Ярославль» — «Транспортная дань».

Алла Чижова