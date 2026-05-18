Нефтебаза на востоке Латвии закрылась после падения БПЛА

Компания East-West Transit объявила о закрытии нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии. Об этом сообщает LSM. 7 мая на территории объекта упали два беспилотника.

Объем ущерба компания не уточнила. Ранее латвийские власти сообщали, что при ударе были повреждены четыре резервуара для хранения нефти. Возник пожар площадью 30 кв. м. В момент падения беспилотников резервуары были пусты.

Инциденты с беспилотниками спровоцировали в стране правительственный кризис. Премьер-министр Эвика Силиня обвинила министра обороны Андриса Спрудса в недостаточных мерах безопасности. 10 мая он ушел в отставку. Через несколько дней в отставку ушла сама госпожа Силиня и весь кабинет министров.

