В Латвии дрон упал на территории нефтебазы

В воздушное пространство Латвии сегодня утром вошли несколько беспилотников. Два из них упали, один — на территории нефтебазы, передает агентство Delfi.

По данным латвийских национальных вооруженных сил (НВС), беспилотники летели со стороны России. Один дрон упал на территории филиала ООО East-West Transit в Резекне. БПЛА попал в пустой резервуар. Возгорания не произошло, но пожарные «принимают меры для охлаждения одного из резервуаров». Куда упал второй дрон, не уточняется. Информации о пострадавших нет.

25 марта неподалеку от деревни Доброчина на юго-западе Латвии нашли обломки БПЛА. Премьер-министр страны Эвика Силиня заявила, что, по предварительной информации, это был украинский беспилотник. В Минобороны Латвии сообщили, что дрон мог отклониться от курса из-за электромагнитного излучения. Латвия выразила протест России.