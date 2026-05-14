Латвия не справилась с залетной историей

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила 14 мая об уходе в отставку на фоне правительственного кризиса, спровоцированного скандалом из-за прилета украинских дронов на территорию страны. Президент страны Эдгарс Ринкевичс назначил на 15 мая встречу с лидерами фракций латвийского парламента и потребовал от них подготовить предложения по выходу из кризиса. По его словам, позволить себе нестабильность за пять месяцев до парламентских выборов страна не может, а значит, глава государства попробует сформировать временное правительство.

Фото: Yves Herman, Pool Photo / AP Премьер-министр Латвии Эвика Силиня

Решение латвийского премьера Эвики Силини снять с себя полномочия было вопросом времени. Поводом для него послужил скандал с залетом на территорию страны двух украинских дронов 7 мая, один из которых повредил четыре резервуара нефтяного объекта компании East-West Transit в приграничном Резекне. Тот факт, что дроны не были сбиты, вызвал широкий резонанс среди латвийской общественности и критику в адрес министра обороны Андриса Спрудса. При этом, по сути, оборонное ведомство четко следовало протоколам НАТО, которые устанавливают жесткие критерии для принятия решений о перехвате целей в мирное время.

Уже 10 мая Спрудс заявил о своем решении уйти в отставку, в то время как премьер-министр Силиня выступила с параллельным заявлением, в котором сообщила об увольнении Спрудса и его замене на полковника Райвиса Мелниса. В ответ входящий в партию «Прогрессивные» Спрудс вместе с председателем и лидером фракции Андрисом Шуваевым обвинили премьера во лжи и сообщили о том, что рассмотрят вопрос выхода из правящей коалиции. Официальная причина — попытка Силини лишить партию одного из предусмотренных соглашением четырех министерских портфелей. Глава правительства в ответ заявила о готовности распустить свой кабинет.

В итоге 13 мая Силиня, представляющая «Новое единство», и Шуваев провели переговоры, по итогам которых так и не смогли прийти к соглашению.

Лидер «Прогрессивных» заявил, что «есть только два варианта: либо Силиня просто объявит о своей отставке из-за утраченного доверия общественности, либо Сейм положит этому конец своим голосованием».

Он призвал президента Эдгарса Ринкевичса готовиться к формированию нового правительства и отметил, что пока его партия не будет отзывать оставшихся министров из его состава. «Союз зеленых и крестьян», третья партия в коалиции, солидаризировался с «Прогрессивными», возложив ответственность за кризис на премьера.

Утром 14 мая Силиня объявила о своей отставке, чтобы избежать назначенного на этот день голосования в Сейме (парламенте). «Ухожу с должности, но не сдаюсь»,— заявила она и обрушилась с критикой на «Прогрессивных».

Она назвала своих партнеров по коалиции пустословами и обвинила их в том, что жители латвийского приграничья находятся в постоянной тревоге из-за угрозы залета дронов с российской территории.

После того как стороны закончили публично выяснять, кто из них виноват в распаде правительства, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назначил политические консультации с лидерами всех фракций Сейма на 15 мая. Он попросил их прийти на встречу с уже готовыми предложениями по выходу из политического кризиса и указал, что страна не может позволить себе неопределенность за пять месяцев до выборов в парламент, назначенных на 3 октября. Такой шаг означает, что глава государства попробует сформировать временное правительство (взамен технического, которое могло бы исполнять обязанности до выборов), чтобы избежать политического паралича.

В отличие от технического, временный кабинет получит всю полноту власти и поддержку Сейма, что позволит ему в том числе принимать решения по вопросам обороны. Также он будет иметь нового премьер-министра, чья репутация не омрачена скандалом. Действующий кабинет Силини был бы ограничен в маневрах.

Пока эксперты называют два возможных сценария формирования нового правительства: «Новое единство» попробует найти новых партнеров и возродить коалицию без «Прогрессивных» с новым премьером, либо же оппозиционный центристский блок из трех партий «Объединенный список» сможет сформировать принципиально новую конфигурацию власти. Так или иначе, временное правительство, если оно будет сформировано, пробудет у руля страны лишь несколько месяцев. И неясно, хватит ли этого срока новому кабинету, чтобы усилить свои позиции перед парламентскими выборами.

Вероника Вишнякова