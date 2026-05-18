Средняя стоимость новостроек в Анапе выросла почти на 9% с начала года

За пять месяцев 2026 года в Анапе средняя стоимость квартир в новостройках увеличилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу «ССК», темпы роста ускорились более чем в два раза.

Прирост стоимости в сегменте первичной недвижимости, по данным компании, с начала текущего года составил порядка 3,5%. Эксперты фиксируют смещение инвестиционного спроса с рынка недвижимости Сочи в сторону Анапы.

Изменения могут быть связаны с более доступным порогом входа и высоким инвестиционным потенциалом. Также специалисты сообщают, что спрос и цены на квартиры в новостройках могут расти в связи с активным развитием курортной отрасли.

15 мая администрация Анапы утвердила среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на второй квартал 2026 года. Средняя стоимость составила 163,1 тыс. руб.

