Более 2 млрд рублей собрала система «Платон» с кубанских грузовиков в 2025 году

Система взимания платы с большегрузов «Платон» в 2025 году обеспечила поступление 2,1 млрд руб. с грузовых автомобилей, зарегистрированных в Краснодарском крае. С момента запуска системы объем собранных средств достиг 12,7 млрд руб., рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Платона».

По данным оператора системы, в Краснодарском крае зарегистрировано 76,3 тыс. грузовых автомобилей. Всего по стране в системе числится более 2 млн транспортных средств, включая машины иностранных перевозчиков. Без учета нерезидентов показатель составляет 1,52 млн грузовиков.

В целом по стране 75,5% зарегистрированного в системе транспорта принадлежит российским перевозчикам, еще 24,5% — иностранным компаниям.

В Краснодарском крае выдано 51,8 тыс. бортовых устройств для работы в системе «Платон».

Годом ранее объем поступлений в систему с транспортных средств, зарегистрированных в регионе, составлял 9,9 млрд руб. (с начала запуска системы), а количество зарегистрированных грузовиков из Краснодарского края превышало 74 тыс. единиц.

