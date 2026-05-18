Дом у моря: в ЖК «Порто-Ново» наращивают темпы строительства

Строительная компания DOGMA продолжает возводить свой прибрежный проект в Новороссийске. В жилом комплексе «Порто-Ново» в шести литерах завершили монолитные работы, а еще в двух — завершили каменную кладку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ДОГМА Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

Монолитные работы — процесс возведения несущих конструкций зданий: фундаментов, стен, перекрытий. Технология включает установку опалубки, армирование и заливку бетонной смеси, создавая прочные, долговечные сооружения без швов. Данные работы завершены в литерах 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 10.

На завершающем этапе находятся работы по каменной кладке в литерах 2, 3, 4, 6, 8, 10. Она усилит архитектурную выразительность фасадов и обеспечит дополнительную прочность отдельных конструктивных элементов здания. Это важный этап реализации проекта, который открывает дорогу к следующим стадиям строительства.

Параллельно с этими процессами на территории ЖК активно обустраивается дорожная сеть: формируются проезды и пешеходные зоны, которые обеспечат удобную навигацию для будущих жителей. В данный момент идут работы по выносу электрического кабеля и сети газа из пятна дорожного полотна.

«Качество монолитного каркаса — это основа надёжности всего жилого комплекса. Мы используем только проверенные материалы и современные технологии при возведении своих проектов. Планомерность — наш главный принцип. Мы не начинаем следующий этап, пока не убедимся, что предыдущий выполнен безупречно. DOGMA создаёт пространство для жизни, учитывая все потребности будущих жильцов: от наличия социальной инфраструктуры в жилом комплексе до проектирования комфортной дорожной сети. Всё это закладывается в проект с самого начала»,— рассказал руководитель проекта ЖК «Порто-Ново» ГК DOGMA Валерий Кумаев.

Жилой комплекс «Порто-Ново» расположен в Приморском районе Новороссийска, вдали от шумных дорог и промышленных зон. Проект сочетает в себе продуманную городскую среду и жизнь в окружении природы. Высотность домов — 9 и 18 этажей. В них можно выбрать квартиры с отделкой, а на десятых этажах есть видовые квартиры с террасами. В «Порто-Ново» особое внимание уделили социальной инфраструктуре и благоустройству территории. В проекте запланированы детский сад на 260 мест и школа на 1 100 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортхаб и детские площадки, а таже зона для гриля, прогулочный бульвар с фонтаном и торговая аллея. В планах открытие в «Порто-Ново» еще одного DOGMA Клуба, где каждый сможет стать участником комьюнити и погрузиться в атмосферу своего жилого комплекса.

ЖК Порто-Ново — Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ВОДА»

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Застройщик входят в ГК Догма

https://1dogma.ru/