На покупку небоскреба РЖД в «Москве-Сити» не нашлось претендентов

Аукцион по продаже принадлежащего РЖД небоскреба Moscow Towers в «Москва-Сити» не состоялся из-за отсутствия заявок. Информация об этом опубликована на портале РТС-Тендер.

В лот входят две башни высотой 63 этажа. Их общая площадь — 242,5 тыс. кв. м. Она включает 210 апартаментов, 111 офисных и других нежилых помещений, 115 кладовых и 1,2 тыс. машиномест. Заявки принимали с 6 апреля по 8 мая. Начальная цена была установлена на уровне 280,8 млрд руб., шаг аукциона — 8,4 млрд руб. «К установленному извещением и документацией о торгах сроку... не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась»,— сказано в протоколе.

РЖД выкупила часть площади в Moscow Towers в декабре 2024 года. В небоскребе планировалось разместить 18 тыс. работников центрального аппарата, филиалов и дочерних обществ компании. «Ъ» выяснил, что правительство обсуждает программу улучшения финансового положения РЖД, и продажа Moscow Towers была одним из предложений для привлечения денег.

