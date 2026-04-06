РЖД выставила на торги небоскреб Moscow Towers в «Москва-Сити» за 280 млрд рублей

«Российские железные дороги» выставили на торги небоскреб Moscow Towers в деловом квартале «Москва-Сити». Стартовая стоимость — 280,8 млрд руб., следует из сообщения на сайте компании.

Общая площадь — 242,5 тыс. кв. м. Она включает 210 апартаментов, 111 офисных и других нежилых помещений, 115 кладовых и 1,2 тыс. машиномест. Документы для участия в аукционе принимаются до 8 мая. Торги пройдут 21 мая в 12:00 мск.

РЖД выкупила часть площади в Moscow Towers в декабре 2024 года. В небоскребе планировалось разместить 18 тыс. работников центрального аппарата, филиалов и дочерних обществ компании. В конце прошлого года «Ъ» писал, что правительство обсуждает программу улучшения финансового положения РЖД, и продажа Moscow Towers была одним из предложений для привлечения денег.

