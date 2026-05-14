Экс-компания Малика Гайсина отказалась от иска о его банкротстве

Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по иску о банкротстве бывшего депутата Госдумы и бизнесмена Малика Гайсина, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как следует из решения суда, истец по иску был заменен на его правопреемника — завод «Исеть». Изначально заявление подала компания «Элитная спецодежда», которая находится во владении дочери бизнесмена Айдан Гайсиной (она владеет активом через компанию «Сальвад», следует из данных системы «Спарк»).

«Заявление о процессуальном правопреемстве удовлетворить. Произвести процессуальную замену заявителя ООО "Элитная Спецодежда" его правопреемником – ОАО "Завод «Исеть"»,— говорится в резолютивной части решения суда.

После этого завод «Исеть» отозвал иск о банкротстве. Предприятие раньше принадлежало Малику Гайсину, однако затем было изъято в доход государства.

Компания «Элитная спецодежда» подала иск о банкротстве к Малику Гайсину 27 февраля, заявив требования на 81 млн 827 тыс. руб.

Малик Гайсин 16 апреля был осужден на 14 лет в колонии и штраф в 2 млрд руб. Он признан виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенных им в период с 2016 по 2019 год, когда он занимал должность генерального директора уральского завода электрических соединителей «Исеть».

Большая часть активов Малика Гайсина изъята в доход государства. В феврале 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил взыскать с Малика Гайсина 690 млн рублей в пользу государства. По версии надзорного ведомства, руководя заводом «Исеть», он использовал предприятие в личных интересах, что, в частности, привело к срыву сроков выполнения гособоронзаказа Минобороны РФ.

Суды также приняли решения о передаче значительной части его активов государству: в 2023 году были изъяты акции «Уралбиофарма» и банка «Вятич», а также доли в компаниях «Вагран» и «Актай-М». В том же году суд постановил обратить в доход государства завод «Исеть», однако Верховный суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение, по итогам которого в сентябре 2024 года иск был удовлетворен вновь.

В феврале 2026 года по решению Кировского районного суда Екатеринбурга государству были переданы компании «Корона Тэхет» и «Индра-М», владевшие более чем 300 земельными участками общей стоимостью свыше 1 млрд рублей. Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что их активы сформированы за счёт имущества, ранее изъятого как полученного коррупционным путем.

Подробнее о судьбе активов Малика Гайсина — в материале «Наследие Малика Гайсина»

Анна Капустина