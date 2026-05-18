ФК «Сочи» сыграл вничью с «Ахматом»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках заключительного тура Российской премьер-лиги на своем поле поделил очки с грозненским «Ахматом». Игра завершилась со счетом 1:1.

Поначалу активнее играли сочинцы. В середине первого тайма в составе «барсов» произошла вынужденная замена: вместо получившего повреждение Захара Федорова на поле появился Мартин Крамарич. К перерыву уже грозненцы активизировались, но на отдых команды ушли без забитых мячей. Во втором тайме у ворот подопечных Игоря Осинькина возникал ряд голевых моментов, но с ними справился голкипер Александр Дегтев. Незадолго до финального свистка команды обменялись забитыми мячами. Счет в матче открыл защитник «Ахмата» Клисман Цаке, а вскоре вышедший на замену Мартин Крамарич восстановил равновесие и поставил точку в матче.

После 30 матчей в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрал 22 очка и покинул элитный дивизион страны. В следующем сезоне сочинцы сыграют в первой лиге.

Евгений Леонтьев