Индикаторы

Резервы на пике

С начала года международные резервы России (высоколиквидные иностранные активы, состоящие из монетарного золота, СДР, резервной позиции в МВФ и иностранных валют) подросли на 0,5% ($3,825 млрд), до $758,7 млрд. При этом порядка $300 млрд из них остаются замороженными в недружественных странах.

Тем временем стоимость западных активов в России оценивается до $500 млрд — примерно во столько же, сколько иностранные государства должны России.

Urals дороже Brent

Ближневосточный конфликт изменил конъюнктуру на нефтяном рынке. Если в начале года российская Urals торговалась со значительным дисконтом к Brent, то уже в апреле на споте ее отгружали с премией к североморской марке. В марте средняя цена Urals выросла на 73%, до $77 за баррель, в апреле она подорожала еще на 23%, до $95.

По расчетам Bloomberg, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в апреле выросли на $6,3 млрд в годовом сравнении и достигли $19,18 млрд.

Дивиденды будут

По оценке инвестиционных аналитиков «Эйлер», в 2026 году российские публичные компании выплатят акционерами дивиденды на общую сумму 3,5 трлн руб. что предполагает дивидендную доходность по индексу Мосбиржи на уровне 8%. Это на 10% меньше прошлогодних выплат (3,9 трлн руб.) и на 19% меньше рекордного 2024 года (около 4,3 трлн руб.).

Уменьшение дивидендных выплат участники рынка связывают в первую очередь с нефтяными компаниями, которые в прошлом году вынуждены были затянуть пояса из-за падения цен на нефть.

Ипотечная просрочка растет

Просроченные долги по ипотечным кредитам в России с начала года к 1 апреля выросла на 17 млрд руб., а за год — на 107 млрд руб., до 222 млрд руб. Это составляет 1,04% от общего объема выданных ипотечных кредитов. По мнению экспертов рынка недвижимости, многие покупатели новостроек входили в сделку с рассрочкой, рассчитывая на снижение ключевой ставки ЦБ и последующее улучшение условий по рыночной ипотеке, на которую можно перейти с рассрочки.

Но снижение ключевой ставки и стоимости ипотеки оказались медленнее, чем они надеялись, а уровень дохода пропорционально не вырос.

