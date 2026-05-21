Хозяйствующий эмитент

В условиях высоких рублевых ставок российский фондовый рынок почти не привлекает инвесторов. В непростых экономических условиях российские компании в основном сокращают размер дивидендов. По данным «Эйлер», суммарный объем таких выплат едва дотянет до 3,5 трлн руб., что предполагает дивидендную доходность по индексу Мосбиржи лишь на уровне 8%. Впрочем, на рынке есть бумаги, выплаты по которым принесут и двухзначный доход. В случае сохранения высоких цен на нефть высоких промежуточных дивидендов можно ожидать от нефтяных компаний.

Второй год российский фондовый рынок находится в сложном положении из-за высоких рублевых ставок, слабого экономического роста и геополитической неопределенности. В таких условиях индекс Московской биржи не может выйти из диапазона 2500–3000 пунктов, в последнее время приближаясь к нижней границе. В первых числах мая основной бенчмарк отечественного рынка опускался ниже 2600 пунктов, потеряв за полтора месяца более 10% и откатившись к уровням пятимесячной давности. Это стало следствием ужесточения риторики Банка России, представители которого не исключили паузу в снижении ставки. Даже с учетом последовавшего после праздников отскока и возвращения индекса к отметке 2690 пунктов он остается на 3% ниже значений начала года.

Дивиденды тоже снижаются

Одним из немногочисленных драйверов поддержки акций остаются дивиденды, которые будут минимальными с 2023 года. По оценке аналитика по стратегии на российском рынке акций «Эйлер» Николая Михеева, в 2026 году российские публичные компании распределят между акционерами 3,5 трлн руб. Это более чем на 10% меньше выплат в 2025 году (3,9 трлн руб.) и на 19% уступает рекорду 2024 года (около 4,3 трлн руб.). В своей оценке эксперт не учитывает промежуточные выплаты ЛУКОЙЛа за девять месяцев 2025 года, которые были перенесены с декабря прошлого на январь этого года.

Высокие ставки по кредитам оказывают давление на финансовые показатели компаний, что отражается на прогнозном размере дивидендов, отмечают Николай Михеев. «Большинство компаний придерживается осторожного подхода к распределению капитала и направляет денежный поток в первую очередь на погашение долга и формирование подушки ликвидности»,— подчеркивает портфельный управляющий УК «Первая» Илья Купреев.

Значительный объем дивидендов по традиции уйдет основным акционерам, но и рыночным игрокам достанется. Согласно расчетам «Эйлер», по акциям, находящимся в свободном обращении и не заблокированным на счетах типа C, может быть выплачено порядка 665 млрд руб. (около 19% от общей суммы дивидендов). При этом более 290 млрд руб. приходится на миноритарных акционеров компаний нефтегазового сектора. Лишь часть этой суммы будет реинвестирована обратно в рынок. По оценке опрошенных «Деньгами» аналитиков и управляющих, эта доля варьируется от 20% до 30%, причем ближе к концу года процент может вырасти на фоне снижения ставок по вкладам и доходностей облигаций из-за уменьшения ключевой ставки Банком России. Реинвестирование 133–200 млрд руб. поддержит рынок, но не сможет переломить негативные тенденции, сложившиеся на рынке из-за слабого экономического роста и сохраняющихся геополитических рисков.

Ценами не вышли

Уменьшение дивидендных выплат участники рынка связывают в первую очередь с нефтяными компаниями, которые вынуждены затянуть пояса из-за ухудшения финансовых показателей на фоне падения цен на нефть. По итогам первого полугодия 2025 года средняя цена нефти марки Urals опустилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 10%, до $62,52 за баррель. Во втором полугодии из-за санкций российская нефть просела еще на 22%, до $52,08 за баррель. Эффект усилило снижение курса доллара в России: его среднее значение за те же периоды составило 87,36 руб./$ и 80,25 руб./$, что на 3,8% и 15,4% ниже, чем годом ранее.

По расчетам «Эйлер», в общей сумме нефтегазовый сектор может направить на дивиденды более 1,5 трлн руб. Это на 353 млрд руб. (18%) меньше выплат в 2025 году. По сравнению с рекордом 2024 года показатель просядет более чем на 1 трлн руб. Главная интрига последних лет — будет ли платить дивиденды «Газпром» — в текущем году отсутствует. «Выплат не ожидают ни аналитики, ни Минфин, ни мы. Свободный денежный поток "Газпрома", по нашим оценкам, оказался отрицательным (в основном из-за капитальных затрат). По итогам года прогнозируем CAPEX на уровне около 2,4 трлн руб., а свободный денежный поток — в районе минус 450 млрд руб.»,— говорит начальник аналитического департамента «ТКБ Инвестмент Партнерс» Михаил Нестеров.

Снижения выплат аналитики ждут и от компаний других секторов экономики. По оценке экспертов «Эйлер», горно-металлургические предприятия и транспортные компании сократят выплаты на 35%, до 358,5 млрд руб. и 30,3 млрд руб. соответственно, компании потребительского сектора уменьшат выплаты на 32%, до 213,2 млрд руб., электроэнергетики — на 9,2%, до 33,6 млрд руб. Не стоит ждать возобновления дивидендных выплат компаний черной металлургии на фоне самого продолжительного кризиса в отрасли за последние десятилетия. «Свободный денежный поток таких компаний будет оставаться отрицательным в ближайшие кварталы. Глубокий кризис на внутреннем рынке, стрессовые цены на глобальном рынке в сочетании с крепким рублем продолжат оказывать давление на финансовые показатели сталелитейных компаний»,— отмечает Михаил Нестеров.

Из общей картины дивидендного неблагополучия выбивается только финансовый сектор, выплаты которого вырастут на 17%, до 1,1 трлн руб. В основном — за счет Сбербанка, который может заплатить акционерам 854 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли за 2025 год. Годовое собрание акционеров, на котором будет принято окончательное решение по дивидендам, состоится 30 июня, и в случае согласования дивиденды поступят на счета акционеров (которые будут числиться в реестре на 20 июня) в начале августа.

Лучшие дивидендные истории

Дивидендная доходность индекса Мосбиржи на 2026 год аналитиками «Эйлер» оцениваются в 8%. Это все еще ниже ставок по вкладам и доходностям государственных и корпоративных облигаций. Средняя максимальная ставка в крупнейших банках составила по итогам третьей декады апреля до 13,06%. В то же время доходности краткосрочных ОФЗ составили 13–13,5%, среднесрочных — 13,3–14,5%, долгосрочных — 14,4–14,6%. «Дивидендная доходность по-прежнему превышает доходности длинных замещающих облигаций, но спред между ними сократился до 90 базисных пунктов»,— отмечает Николай Михеев.

Однако на фондовом рынке есть эмитенты, чьи акции могут принести двухзначную дивидендную доходность, размер которой может даже превысить показатели долгосрочных гособлигаций. В «БКС Мир инвестиций» считают, что на горизонте ближайших 12 месяцев наибольший результат принесут обыкновенные акции МТС (дивидендная доходность 15,5%), X5 (14,9%), HeadHunter (13,3%) и привилегированные «Транснефти» (12,8%). «Несмотря на непростую ситуацию в экономике, многие компании все равно сохраняют приверженность выплате дивидендов. Это может объясняться рядом факторов: низкая долговая нагрузка, сохранение хороших финансовых показателей или же работа в секторах, которые менее других подвержены влиянию замедления экономики»,— размышляет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

Главной интригой для рынка станут дивиденды ВТБ, который в 2025 году неожиданно возобновил данную практику, заплатив 50% от чистой прибыли за 2024 год. В банке уже пообещали продолжить выплаты и в текущем году. Вопрос лишь в том, какую долю чистой прибыли за 2025 год, которая к тому же близка к рекордной, банк будет готов направить на дивиденды. «Учитывая очень низкий запас капитала у ВТБ, мы консервативно предполагаем выплату только 25% от чистой прибыли, что транслируется в 10,5% дивидендной доходности к текущей цене. Если банк повторит трюк прошлого года и заплатит 50%, то дивидендная доходность может составить свыше 20%, что сделает его акции одной из лучших дивидендных историй 2026 года»,— полагает Михаил Нестеров.

Календарь предстоящих дивидендных выплат Выйти из полноэкранного режима Акции Цена (руб.) Факт / Прогноз(дата объявления) Дата отсечки Дивиденд на акцию (руб.) Дивидендная доходность (%) Май 2026 «Озон» 4317,0 Факт (10.04.2026) 26.05.2026 70,00 1,6 «Т-Технологии» 315,0 Факт (19.03.2026) 25.05.2026 4,50 1,4 Июнь 2026 «Группа Астра» 279,0 Факт (15.04.2026) 01.06.2026 4,68 1,7 «Озон Фармацевтика» 48,7 Факт (15.04.2026) 03.06.2026 0,27 0,6 «Интер РАО» 3,2 Факт (30.03.2026) 09.06.2026 0,32 10 Группа «Аренадата» 97,8 Факт (27.04.2026) 10.06.2026 6,43 6,6 Novabev 355,0 Прогноз (27.04.2026) 15.06.2026 10,00 2,8 «Ренессанс Страхование» 87,5 Прогноз (13.05.2026) 15.06.2026 5,90 6,7 Циан 638,0 Факт (12.05.2026) 22.06.2026 53,00 8,3 ГК «Мать и дитя» 1338,0 Прогноз (15.05.2026) 24.06.2026 53,22 4 «ВИ.ру» 73,3 Прогноз (15.05.2026) 25.06.2026 4,06 5,5 «Займер» 148,0 Прогноз (15.05.2026) 26.06.2026 6,05 4,1 «Займер» 148,0 Факт (15.05.2026) 26.06.2026 11,10 7,5 «Делимобиль» 77,6 Прогноз (17.05.2026) 28.06.2026 0,00 0 Июль 2026 «Озон Фармацевтика» 48,7 Прогноз (27.05.2026) 02.07.2026 0,27 0,6 «Фосагро» 6868,0 Прогноз (15.05.2026) 05.07.2026 251,33 3,7 «Т-Технологии» 315,0 Прогноз (22.05.2026) 06.07.2026 4,26 1,3 «Диасофт» 1414,0 Прогноз (26.05.2026) 07.07.2026 10,11 0,7 МТС 221,0 Прогноз (20.05.2026) 07.07.2026 35,00 15,8 «Газпром нефть» 521,0 Прогноз (20.05.2026) 08.07.2026 26,54 5,1 Совкомбанк 12,4 Прогноз (28.05.2026) 08.07.2026 0,57 4,6 X5 2393,0 Прогноз (15.05.2026) 09.07.2026 175,00 7,3 «Роснефть» 417,0 Прогноз (12.05.2026) 11.07.2026 2,26 0,5 «Софтлайн» 66,6 Прогноз (22.05.2026) 11.07.2026 0,00 0 «Башнефть» прив. 1025,0 Прогноз (26.05.2026) 14.07.2026 69,28 6,8 «Башнефть» 1461,0 Прогноз (26.05.2026) 14.07.2026 69,28 4,7 Московская биржа 173,0 Прогноз (13.05.2026) 14.07.2026 19,57 11,3 НМТП 8,4 Прогноз (26.05.2026) 14.07.2026 1,04 12,3 «Татнефть» прив. 566,0 Факт (28.04.2026) 15.07.2026 11,61 2,1 «Татнефть» 598,0 Факт (28.04.2026) 15.07.2026 11,61 1,9 ВТБ 93,7 Прогноз (13.05.2026) 15.07.2026 9,71 10,4 «Сургутнефтегаз» прив. 42,0 Прогноз (20.05.2026) 17.07.2026 0,90 2,1 «Сургутнефтегаз» 20,2 Прогноз (20.05.2026) 17.07.2026 0,90 4,5 «Аэрофлот» 48,8 Прогноз (29.05.2026) 18.07.2026 2,84 5,8 Сбербанк прив. 326,0 Факт (21.04.2026) 20.07.2026 37,64 11,5 Сбербанк 326,0 Факт (21.04.2026) 20.07.2026 37,64 11,6 «Транснефть» прив. 1393,0 Прогноз (13.06.2026) 23.07.2026 180,00 12,9 «Дом.РФ» 2292,0 Прогноз (15.05.2026) 26.07.2026 246,88 10,8 Источник: «Эйлер». Открыть в новом окне

Нефтянка еще удивит

Большие надежды аналитики возлагают на промежуточные дивиденды нефтяных компаний по итогам третьего квартала или девяти месяцев в связи с рекордными ценами на российскую нефть. На фоне блокады Ормузского прилива и вызванного этим дефицита энергоносителей США сняли часть ограничений на их поставку из России. В апреле средняя цена Urals, по оценке Минэкономики, составила $94,87 за баррель, что на 23% выше показателя марта и в полтора раза превышает значение за аналогичный период 2025 года. Это максимум как минимум с 2013 года. «Более длительный период высоких цен на нефтепродукты из-за конфликта на Ближнем Востоке может поддержать выплаты нефтегазового сектора в будущих периодах»,— отмечает Николай Михеев.

Илья Купреев рассказал «Деньгам», что в результате геополитической эскалации на Ближнем Востоке в УК «Первая» пересмотрели в сторону повышения прогнозы по дивидендам за 2026 год по компаниям нефтегазового сектора. От компаний нефтегазового сектора и «Фосагро» они ожидают дивидендные выплаты со второго по четвертый квартал суммарно в размере 1 трлн руб., куда входят годовые дивиденды по итогам 2025 года — 440 млрд руб. Если годовые выплаты будут на 429 млрд руб. меньше, чем в сопоставимый период прошлого года, то по промежуточным Илья Купреев допускает рост на 22 млрд руб., до 615 млрд руб. Лидером по объему выплат и доходности останется ЛУКОЙЛ. По оценке Михаила Нестерова, по итогам девяти месяцев эмитент заплатит акционерам почти 194 млрд руб., или 314 руб. на акцию. Это соответствует дивидендной доходности 9%, а с учетом уже прошедших с начала года выплат суммарная дивидендная доходность составит 17%.

Иван Евишкин