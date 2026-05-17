«Краснодар» обыграл «Оренбург» и занял второе место в чемпионате России

Сегодня, 17 мая, на своем поле ФК «Краснодар» одержал уверенную победу (3:0) над одним из аутсайдеров Премьер-лиги — ФК «Оренбург» (12 место в турнирной таблице). Питерский «Зенит» по пенальти отправил на 10-е место таблицы «Ростов» (1:0) и взял чемпионство в Российской Премьер-лиге сезона 2025/26. «Краснодар» по очкам стал вторым.

Мэр Краснодара Евгений Наумов, посетив игру, написал в своих социальных сетях, что «стадион помогал команде идти вперед», и «Краснодар» на финише сезона «показал красивую и уверенную игру».

«Спасибо “черно-зеленым” за борьбу, за характер, за эмоции, которые мы, болельщики, проживаем во время каждого матча. Да, в этом году “Краснодар” остановился в шаге от чемпионства, но нет сомнений, что все большие победы команды еще впереди»,— написал градоначальник.

В воскресенье, 31 мая, ФК «Краснодар» сыграет в Суперфинале Кубка России, который пройдет в столичных «Лужниках». «Быки» поборются на Кубок со «Спартаком».

ФК «Сочи» «вылетает» из Премьер-Лиги, заняв последнее — 16-е — место и набрав всего 22 очка.

Василий Хитрых