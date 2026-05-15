Директор американской разведки провел переговоры на Кубе

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф посетил Кубу. В Гаване он провел переговоры с главой кубинской разведки.

Сообщение правительства Кубы распространила государственная газета Granma. Имя главы разведки страны засекречено. Американская сторона итоги переговоров не комментировала.

Как сообщило правительство Кубы, встреча прошла «в контексте, характеризующемся сложностью двусторонних отношений». Целью переговоров стал «вклад в политический диалог двух стран».

В публикации также указано, что Гавана продемонстрировала отсутствие со своей стороны угроз в адрес национальной безопасности США. Необходимости включать страну в список государств, спонсирующих терроризм, нет, добавило правительство. «Очевиден интерес обеих сторон к развитию двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами и ведомствами»,— указано в сообщении.