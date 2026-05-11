CNN: США резко увеличили разведывательную активность у берегов Кубы

Американская авиация стала гораздо чаще проводить разведывательные полеты у побережья Кубы, сообщает CNN со ссылкой на данные FlightRadar24. С 4 февраля ВМС и ВВС США совершили не менее 25 таких вылетов с использованием пилотируемых самолетов и беспилотников. Большинство из них проходило вблизи двух крупнейших городов страны — Гаваны и Сантьяго-де-Куба, причем летательные аппараты не отключали маяки определения местоположения.

В операциях в основном участвуют морские патрульные самолеты P-8A Poseidon, специализирующиеся на радиоэлектронной разведке RC-135V Rivet Joint и высотные разведывательные беспилотники MQ-4C Triton. До февраля такие полеты проводились крайне редко, пишет CNN.

Рост разведывательной активности совпал с началом экономического давления со стороны США в адрес кубинских властей, а также ужесточением риторики президента Дональда Трампа. В конце января он объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Гаваны и пригрозил вводом пошлин на товары из всех стран, которые поставляют нефть на Кубу. На острове после этого начался энергетический кризис.

CNN отмечает, что подобная тактика — усиление резкой риторики вкупе с ростом числа демонстративных разведывательных полетов — США уже применяли перед военными операциями в Венесуэле и Иране. Перед началом войны на Ближнем Востоке использовались те же типы самолетов (P-8A, RC-135V и MQ-4C), что и сейчас, сообщает телеканал.