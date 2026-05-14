Правительство Кубы заявило, что на острове полностью исчерпаны запасы топлива, в том числе нефть, которую в конце марта прислала Россия. Многие обозреватели задаются вопросом, как страна будет решать энергетический кризис в условиях растущего давления США, которые не скрывают своего желания сменить власть на Кубе.

Granma (Гавана, Куба) Лицемерная формула блокады Представим на мгновение, что какая-нибудь страна в мире, самая промышленно развитая или самая бедная, однажды проснулась и обнаружила, что не может получить ни капли топлива по морю. Что международные банки, опасаясь вторичных санкций, отказались обрабатывать платежи за сырую нефть. Что судоходные компании, страховые компании, порты в третьих странах — все они решили сдаться под угрозой заморозки своих активов в США. Это лицемерная формула, которой они намерены оправдать геноцид. Блокада, которую они разработали для острова,— это не просто ограниченное или показательное наказание, это шаблон, который, если применить его к любой стране мира, ввергнет ее в состояние экономической комы за считаные недели. То, что Куба переживает сегодня,— финансовое удушение, преследование торговых партнеров и прежде всего энергетическая блокада,— это не мелкое зло или побочное последствие. Это идеальный пример того, на что способна сверхдержава, когда она решает, что какая-то страна не имеет права на существование.

CNN (Атланта, США) По мере истощения запасов российской нефти на Кубе усугубляется энергетический кризис Запасы нефти, прибывшие из России в конце марта, исчерпаны, заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности в специальном телеобращении. В последние дни небольшие группы кубинцев выходят на улицы, стуча кастрюлями и сковородками в знак протеста против длительных отключений электроэнергии. После январской атаки США на богатую нефтью Венесуэлу и заявлений администрации Трампа о том, что кубинское правительство представляет угрозу национальной безопасности США, на коммунистическом острове была введена нефтяная блокада. Что известно о нефтяном кризисе на Кубе Читать далее Администрация президента США пытается заставить кубинское правительство открыть остров в политическом и экономическом плане и сместить высшее руководство. Трамп заявил, что кубинское правительство находится на грани краха и что он рассматривает возможность применения военной силы для захвата острова. Кубинские официальные лица осуждают давление и обещают оказать сопротивление любому военному вмешательству.

Der Tagesspiegel (Берлин, Германия) «Нет горючего, нет дизеля». Куба сообщает о масштабных отключениях электричества — в Гаване протесты США блокируют поставки топлива в коммунистическую страну Карибского бассейна уже четыре месяца. В Гаване дошло до протестов из-за самых масштабных отключений электричества за последние десятилетия. Сотни людей вечером в среду вышли на улицы в нескольких окраинных районах города. Они поджигали кучи мусора и перекрывали дороги. По всему городу прошло несколько в основном мирных демонстраций. Это была самая масштабная ночь протестов в кубинской столице с момента возникновения масштабного энергетического кризиса в начале года.

The Economic Times (Мумбай, Индия) Как Китай помогает пережить катастрофические отключения электроэнергии Кубе, которую многолетние санкции США оставили «абсолютно без топлива» Куба столкнулась с одним из худших энергетических кризисов за последние десятилетия. По всей — стране веерные отключения электроэнергии, а официальные лица предупреждают о почти полном истощении запасов топлива. Но на фоне обостряющегося кризиса Китай становится ключевым партнером, который помогает Кубе быстро расширять инфраструктуру солнечной энергетики, несмотря на многолетние санкции США, экономическое давление и даже «дружественный захват» островного государства. Пока Куба борется с острой нехваткой топлива, по всему острову распространяется масштабная «солнечная революция» при поддержке Китая, второго по величине торгового партнера Кубы после Венесуэлы. Импорт солнечных панелей и аккумуляторов китайского производства резко вырос за последний год, а китайские инвестиции помогли Кубе построить десятки новых солнечных электростанций.

LBC (Лондон, Великобритания) В Гаване вспыхивают протесты из-за участившихся отключений электроэнергии в условиях американской блокады Сотни возмущенных кубинцев вышли на улицы в нескольких округах города, заблокировав дороги кучами горящего мусора, колотя в кастрюли и выкрикивая «Дайте свет!» и «El pueblo unido, jamas sera vencido!» (Единый народ никогда не будет побежден!). Это крупнейшие демонстрации в Гаване с начала энергетического кризиса. Житель Гаваны Родольфо Алонсо говорит, что решил выйти на протест в своем районе Плайя, после того как 40 часов не было электричества. «Я живу в районе, где много стариков, многие из них прикованы к постели. Наша еда портится»,— говорит Алонсо, госслужащий. «Мы начали бить в кастрюли, чтобы они дали электричество хоть на три часа. Вот все, чего мы хотим. Это не какая-то политическая проблема». В нескольких случаях электричество появлялось в тех районах, где шли протесты, и протестующие мужчины, женщины и дети ликовали, а потом быстро разбегались по домам.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик