Прокуратура Парижа допустила арест Илона Маска по делу соцсети Х

Правоохранительные органы Франции могут выдать ордер на арест владельца соцсети Х Илона Маска по итогам расследования в отношении платформы. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Бекко. Французские власти считают алгоритмы Х предвзятыми и подозревают, что в соцсети распространяют детскую порнографию и антисемитский контент.

Илон Маск

«Если он (Илон Маск.— "Ъ") не будет отвечать на повестки, единственный способ обеспечить его явку в суд — это ордер на арест в соответствии с законом»,— сказала госпожа Бекко в эфире радиостанции RTL.

Прокуратура Франции возбудила уголовное дело в отношении X в июле 2025 года. В феврале во французском офисе X прошли обыски. В марте Илона Маска вызвали на допрос, однако он на него не пришел. Министерство юстиции США отказалось помогать Франции вести расследование в отношении соцсети.