Илона Маска вызвали на допрос в Париж из-за распространения детского порно в Х

Парижская прокуратура вызвала Илона Маска на допрос в связи с обвинениями в распространении детской порнографии и дипфейков в принадлежащей миллиардеру соцсети X. Об этом сообщает The Times со ссылкой на представителей прокуратуры. Газета отмечает, что допрос является «добровольным». Ведомство также пригласило в Париж Линду Яккарино, бывшего генерального директора X.

Илон Маск

Фото: Joe Skipper / File Photo / Reuters

Прокуратура возбудила уголовное дело в январе прошлого года по итогам парламентского расследования обвинений в том, что платформа X пособничала в распространении сексуальных дипфейков через свой чат-бот Grok. Нейросеть по текстовому запросу может сексуализировать изображения женщин и детей.

Представители прокуратуры отказались сообщить, будет ли наказан господин Маск, если не явится на допрос. Они отметили, что его отсутствие не остановит расследование. По информации газеты, на этой же неделе должны пройти допросы и ряда других сотрудников X.

Компания Х называет расследование «политизированным» и «безосновательным» и «категорически» отвергает обвинения в каких бы то ни было нарушениях.

Николай Зубов