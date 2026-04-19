Минюст США отказался помогать Франции в расследовании в отношении соцсети X

Министерство юстиции США отказалось помогать Франции вести расследование в отношении соцсети X. В официальном письме Управление по международным делам американского ведомства обвинило Париж в использовании судебной системы для вмешательства в деятельность американского бизнеса и попытках ограничить свободу слова.

Как сообщает The Wall Street Journal, в документе указано, что действия французских властей противоречат Первой поправке к Конституции США. «Это расследование направлено на то, чтобы использовать уголовно-правовую систему Франции для регулирования свободы выражения идей и мнений»,— сообщается в письме.

В Минюсте США также добавили, что запросы Парижа являются попыткой втянуть Вашингтон в политически мотивированный процесс.

В феврале во французском офисе X прошли обыски. Кроме того, владельца платформы — миллиардера Илона Маска — вызвали на допрос, назначенный на понедельник. Французская прокуратура расследует роль платформы в распространении поддельных изображений, антисемитского контента и предполагаемую предвзятость алгоритмов.