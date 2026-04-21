Илон Маск не явился на допрос в Париже по делу о детском порно в Х

Американский миллиардер Илон Маск не пришел на допрос в парижскую прокуратуру по делу о распространении детской порнографии и дипфейков в принадлежащей ему соцсети X. Прокуратура сообщила агентству AFP, что «приняла к сведению отсутствие первых вызванных лиц», не упомянув имени Маска.

Илон Маск

Фото: Mike Blake / Reuters Илон Маск

Фото: Mike Blake / Reuters

Накануне парижская прокуратура вызвала бизнесмена на «добровольный» допрос. Ведомство также пригласило в Париж Линду Яккарино, бывшего генерального директора X. Ранее миллиардер назвал участвующие в деле французские власти «дебилами».

Прокуратура возбудила уголовное дело в январе прошлого года по итогам парламентского расследования о том, что платформа X пособничала в распространении дипфейков через свой чат-бот Grok. Нейросеть по текстовому запросу может сексуализировать изображения женщин и детей.

Представители прокуратуры отказались сообщить, будет ли наказан господин Маск, если не явится на допрос. Они отметили, что его отсутствие не остановит расследование.

Евгений Хвостик