Фестиваль адыгейского сыра перенесут в парк «Дегуакская поляна»

Фестиваль адыгейского сыра, который в прошлом году собрал на Даховской поляне в Майкопском районе порядка 70 тыс. гостей, планируют перенести в создаваемый туристско-рекреационный парк «Дегуакская поляна». Об этом в интервью «Ъ-Кубань» сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он рассказал, что в рамках создания многофункционального туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна» в апреле на Кавказском инвестфоруме было заключено соглашение с объемом инвестиций около 40 млрд руб.

По словам господина Кумпилова, парк «Дегуакская поляна» входит в число якорных проектов в туристической сфере, куда также входит горнолыжный экокурорт «Лагонаки». «В настоящее время идет первый этап создания экокурорта "Лагонаки", общая стоимость которого — около 60 млрд руб. Вопросы обеспечивающей инфраструктуры к объекту решаем за счет отраслевого нацпроекта и индивидуальной программы социально-экономического развития: всего на дорожную и инженерную инфраструктуру направим 15,8 млрд руб.»,— говорит глава Адыгеи.

Ранее «Ъ» писал, что Мурат Кумпилов в январе текущего года на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал главе государства, что в Адыгее по итогам 2025 года произвели более 32 тыс. тонн адыгейского сыра. «Мы очень сильно развили бренд адыгейского сыра, мягких сыров […] и дальше наращиваем мощности, строятся новые заводы»,— отметил руководитель региона. Господин Кумпилов также сообщил Путину, что в республике уже 14 лет подряд проводится фестиваль адыгейского сыра. В сентябре 2025 года за два дня его посетили около 70 тыс. человек. По его словам, мероприятие стало федеральной площадкой и активно развивается как элемент событийного туризма.

В интервью «Ъ-Кубань» Мурат Кумпилов рассказал, что проекты горнолыжного курорта «Лагонаки» и парка «Дегуакская поляна» приведут к увеличению потока туристов, росту инвестиционных вложений и появлению новых рабочих мест, а также росту смежных отраслей.

«Мы уже видим мультипликативный эффект от нашей работы по развитию туризма. В прошлом году турпоток в Адыгею достиг почти 1 млн человек (+17% к 2024 году), а на январские праздники этого года к нам приехало 156 тыс. отдыхающих. Это на 32% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Существенно выросла инвестиционная активность в отрасли. Предприниматели получают поддержку со стороны государства, видят перспективы развития в Адыгее и активно реализуют свои проекты. В результате номерной фонд увеличился почти в два раза — до 3,5 тыс. номеров»,— подчеркнул Мурат Кумпилов.

Михеенко Дмитрий