Глава Адыгеи рассказал Путину про выпуск сыра

В Адыгее по итогам года произведено более 32 тыс. тонн адыгейского сыра. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы очень сильно развили бренд адыгейского сыра, мягких сыров […] и дальше наращиваем мощности, строятся новые заводы», — отметил руководитель региона. В ходе беседы господин Путин подчеркнул значимость продукта, заметив: « "Адыгейский сыр" – это бренд. Вкусно?», на что получил ответ: «Однозначно».

Мурат Кумпилов также сообщил, что в республике уже 14 лет подряд проводится фестиваль адыгейского сыра. В сентябре 2025 года за два дня его посетили около 70 тыс. человек. По его словам, мероприятие стало федеральной площадкой и активно развивается как элемент событийного туризма.

Адыгея участвует в пилотном проекте по регистрации гостевых домов и демонстрирует высокую динамику турпотока. По итогам 2025 года он вырос на 160%, что стало вторым показателем по стране. В стратегии развития региона ключевыми направлениями обозначены создание промпарка и дальнейшее развитие туризма.