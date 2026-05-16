Над Кубанью и другими регионами РФ сбили 76 БПЛА

С 9:00 до 15:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, воздушные цели были поражены над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Обломки упали на территории двух частных домов. Никто не пострадал.

Вячеслав Рыжков