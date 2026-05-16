Сезон весеннего половодья завершился в Удмуртии

В Удмуртии объявили об окончании весеннего половодья. Об этом в Telegram сообщил председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Фото: Александр Малахов, Коммерсантъ

«15 мая 2026 года, по данным Удмуртского ЦГМС, — окончание весеннего половодья на территории Удмуртской Республики. В этом году опасный период продлился 47 дней»,— сказал он.

Напомним, весеннее половодье началось 30 марта. В пик паводка — 10 апреля — в регионе 202 участка придомовых территорий оказались подтоплены, также под водой были мосты и дороги. Паводок затронул 544 человека, включая 135 детей. Тогда власти Удмуртии провели вакцинацию от гепатита А 188 местных жителей, пострадавших от паводка.

Также на время половодья был закрыт низководный мост, соединяющий поселение с деревней Новое Водзимонье. Тогда деревня Гуляево оказалась в транспортной изоляции. СКР по Удмуртии завел уголовное дело о халатности (ст. 293 УК), а председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил по нему доклад. Кроме того, на севере Глазова из приюта для животных эвакуировали собак.