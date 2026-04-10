Свыше 200 придомовых территорий подтопило в Удмуртии в паводок

Число частично подтопленных придомовых территорий в Удмуртии к утру 10 апреля достигло 202 участков (+15 за сутки). Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Больше всего подтопленных участков в поселках Игра и Кизнер — 91 и 50 придомовых территорий соответственно. В селе Яган — 35 участков, в поселке Ува — 12, в селе Нылга — 6, в поселке Балезино — 4, в деревне Головизнин Язок — 2. По одному в селе Селычка и деревне Малая Чепца.

Подтопленными остаются низководные мосты в деревнях Ворца и Гуляево, а также два участка дороги Полом—Поломское.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. В Игре началась экстренная вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. Из-за транспортной изоляции Гуляево СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).