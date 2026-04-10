Почти 200 жителей Удмуртии вакцинировали от гепатита А в паводок

188 человек, проживающих на затронутых паводком территориях в Удмуртии, вакцинировали от гепатита А. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Вакцинация проводится в Игринском, Увинском, Кизнерском, Балезинском и Малопургинском районах.

«Мы прививаем всех граждан, которые проживают в зонах подтопления. Во время паводка талые воды могут попасть в источники питьевой воды — родники, колодцы — и стать причиной острых инфекционных заболеваний»,— сказала замминистра здравоохранения республики Алсу Ишниязова.

Гепатит А, или болезнь Боткина, может передаваться через некипяченую воду, плохо вымытые овощи и фрукты и при контакте с инфицированным человеком — через общую посуду и предметы личной гигиены.

Напомним, к утру 10 апреля частично подтопило 202 придомовых территорий в семи муниципалитетах. Паводок затронул 544 человека, в их числе 135 детей. Подтопленными остаются низководные мосты в деревнях Ворца и Гуляево, а также два участка дороги Полом—Поломское. По словам председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова, на следующей неделе ситуация с паводком в регионе усложнится из-за потепления.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. В Игре началась экстренная вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. Из-за транспортной изоляции Гуляево СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).