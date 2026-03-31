Власти Удмуртии объявили о начале весеннего половодья

С 30 марта в Удмуртии началось весеннее половодье. Уровни воды на реках республики стабильно повышаются. По прогнозу, погодные условия будут способствовать их дальнейшему подъему, сообщили в минприроды региона со ссылкой на удмуртский Гидрометцентр.

Ведомство мониторит уровни воды на главных водохранилищах и их регулирование. 20 марта завершилась сработка гидроузлов на Ижевском, Воткинском, Камбарском и Пудемском водохранилищах. До этого были проведены взрывные работы на реках в Удмуртии.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в Вавожском районе Удмуртии произошло частичное подтопление низководного моста через реку Вала, движение по нему ограничено.