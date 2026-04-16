Александру Бастрыкину доложат об изоляции деревни Гуляево в Удмуртии в паводок

Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад по уголовному делу об изоляции деревни гуляево и разбитой объездной дороге. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Удмуртии Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

В марте низководный мост через реку Вала оказался затоплен. Единственная объездная дорога длиной 37 км оказалась в непригодном состоянии: нет асфальтового покрытия, грунтовое полотно размывает и образовываются колеи и ямы.

«Местные жители не имеют возможности беспрепятственно выехать из деревни. Обращения в компетентные органы результатов не принесли»,— говорится в сообщении.

СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Низководный мост, соединяющий поселение с деревней Новое Водзимонье, закрывается ежегодно в половодье. В Гуляево проживает около 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних. Для жителей обеспечен подвоз продуктов местным РайПО. Школьники находятся на дистанционном обучении.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной.