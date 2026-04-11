Приют для животных на севере Глазова эвакуировали из-за паводка

Собак из приюта для животных на севере Глазова (Хутор) вывезли на места временной передержки в рамках противопаводковых мероприятий. Как во «ВКонтакте» сообщил мэр Сергей Коновалов, для городских служб с 11 апреля введен режим повышенной готовности.

«Уровень воды в речке Сыга снижается, но в Чепце — повышается. До так называемого “уровня опасного явления” осталось 1,3 м <...> Продолжаем круглосуточное дежурство, подготовку мешков с песком. Сегодня поручил установить вешки на дороге к Хутору и взять на особый контроль строительные площадки вдоль Чепцы и социальные объекты в возможной зоне подтопления»,— написал он.

Господин Коновалов предупредил жителей СНТ «Восход» и Западного поселка о необходимости поднять ценные вещи, вывезти животных и приготовиться к эвакуации. «Пункты временного размещения готовы, в них при необходимости организуем питание»,— добавил градоначальник.

Напомним, к утру 11 апреля подтоплены 185 придомовых территорий в семи районах Удмуртии. Больше всего участков паводок затронул в поселках Игра (63) и Кизнер (50). По словам председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова, на следующей неделе ситуация с паводком в регионе усложнится из-за потепления.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. Из-за транспортной изоляции Гуляево СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).